  • «Те, кто недооценивает защиту, просто не выигрывают». Дрэймонд Грин ответил на слова Кевина Дюрэнта о том, что для чемпионства важнее атака, чем защита
«Те, кто недооценивает защиту, просто не выигрывают». Дрэймонд Грин ответил на слова Кевина Дюрэнта о том, что для чемпионства важнее атака, чем защита

Дрэймонд Грин: Те, кто недооценивает защиту, просто не выигрывают титул.

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин отреагировал на недавнее заявление своего бывшего партнера по команде Кевина Дюрэнта о том, что атака важнее защиты для завоевания чемпионского титула.

«Если вы посмотрите на любую команду, выигравшую титул, у них была великолепная защита. А если взять большинство команд, которые не смогли преодолеть последний барьер, часто причина в том, что они не могли остановить соперника. Этот факт остается неизменным, и я думаю, что те, кто в это не верит – не побеждают. Все очень просто. Те, кто недооценивает защиту, просто не выигрывают.

Слова Кевина меня немного озадачили – я подумал: «Что?» Но, с другой стороны, это не так уж удивительно, потому что я знаю его лично... Не видел полного контекста, так что поэтому понимаю, что слова могли быть искажены. Но я читал, что он сказал», – признался Грин в интервью The Athletic.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
