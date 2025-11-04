Пол Пирс: «Я был более универсальным игроком, чем Дуэйн Уэйд»
Легендарный форвард «Бостона» Пол Пирс в подкасте No Fouls Given объяснил, почему считает себя более сильным игроком, чем Дуэйн Уэйд.
«Конечно, Ди-Уэйд – трехкратный чемпион. У него есть MVP финала. Но если объективно смотреть, я был более универсальным игроком. Я играл на большем количестве позиций, умел делать больше вещей на площадке. У меня была более долгая карьера, и при этом у меня не было привилегии выступать рядом с множеством будущих членов Зала славы, находившихся на пике формы», – заявил Пирс.
При этом он подчеркнул, что не умаляет заслуг Уэйда: «Но нет, респект Ди-Уэйду. Он один из великих. Я ничего у него не отнимаю. Просто мне задали этот вопрос».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница NBACentral в соцсети X
