«Нет ничего лучше, чем вернуться домой». Ям Мадар перешел из «Баварии» в «Хапоэль Тель-Авив»
Ям Мадар покинул «Баварию».
23-летний защитник (190 см) высказывал недовольство своим игровым временем и попросил руководство немецкого клуба о возвращении на родину.
«Желаем ему самого лучшего, посмотрим, нужно ли нам предпринять какие-либо действия в отношении состава клуба», – заявил спортивный директор «Баварии» Драган Тарлач.
«Нет ничего лучше, чем вернуться домой. Благодарю владельца Офера Янная за все усилия, которые он предпринял. Жду воссоединения с одноклубниками и фанатами!» – написал Мадар в пресс-релизе «Хапоэля» из Тель-Авива.
Мадар начинал карьеру в израильском клубе и провел там два сезона с 2019 по 2021 год, после чего играл в Сербии и Турции.
Защитник набирал 4,2 очка, 1,4 подбора и 1,6 передачи за 12 минут в среднем в 5 матчах Евролиги этого сезона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Хапоэля Тель-Авив»
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