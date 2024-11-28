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«Нет ничего лучше, чем вернуться домой». Ям Мадар перешел из «Баварии» в «Хапоэль Тель-Авив»

Ям Мадар покинул «Баварию».

23-летний защитник (190 см) высказывал недовольство своим игровым временем и попросил руководство немецкого клуба о возвращении на родину.

«Желаем ему самого лучшего, посмотрим, нужно ли нам предпринять какие-либо действия в отношении состава клуба», – заявил спортивный директор «Баварии» Драган Тарлач.

«Нет ничего лучше, чем вернуться домой. Благодарю владельца Офера Янная за все усилия, которые он предпринял. Жду воссоединения с одноклубниками и фанатами!» – написал Мадар в пресс-релизе «Хапоэля» из Тель-Авива.

Мадар начинал карьеру в израильском клубе и провел там два сезона с 2019 по 2021 год, после чего играл в Сербии и Турции.

Защитник набирал 4,2 очка, 1,4 подбора и 1,6 передачи за 12 минут в среднем в 5 матчах Евролиги этого сезона.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Хапоэля Тель-Авив»
Ям Мадар
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