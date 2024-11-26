«Хочу играть». Ям Мадар недоволен игровым временем и может покинуть «Баварию»

Ям Мадар высказал недовольство игровым временем в «Баварии».

«Не знаю, посмотрим. Я хочу играть. В «Баварии» этого не происходит, и я стараюсь сделать все возможное, чтобы это произошло.

Посмотрим, как все пойдет. Не знаю, как все сложится, но надеюсь, что в ближайшие дни мы узнаем больше», – сказал атакующий защитник «Баварии».

Интерес к 23-летнему израильскому игроку проявляют «Хапоэль Тель-Авив » и «Маккаби Тель-Авив ».