«Хочу играть». Ям Мадар недоволен игровым временем и может покинуть «Баварию»
Ям Мадар высказал недовольство игровым временем в «Баварии».
«Не знаю, посмотрим. Я хочу играть. В «Баварии» этого не происходит, и я стараюсь сделать все возможное, чтобы это произошло.
Посмотрим, как все пойдет. Не знаю, как все сложится, но надеюсь, что в ближайшие дни мы узнаем больше», – сказал атакующий защитник «Баварии».
Интерес к 23-летнему израильскому игроку проявляют «Хапоэль Тель-Авив» и «Маккаби Тель-Авив».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sport5.co.il
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