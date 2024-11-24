Владелец «Хапоэля» Офер Яннай: «Ожидаем скорого возвращения Джонатана Мотли»
Споры по контракту Джонатана Мотли продолжаются.
Недавно сообщалось о том, что американский «большой» планирует выступать в G-лиге. В ответ федерация баскетбола Израиля предприняла шаги, призванные помешать баскетболисту в одностороннем порядке проигнорировать контракт с «Хапоэлем».
Владелец клуба из Тель-Авива Офер Яннай прокомментировал состояние переговоров на пресс-конференции, посвященной назначению нового главного тренера Димитриса Итудиса.
«Джонатан Мотли – хороший парень, его контракт действителен. Мы ожидаем его скорого возвращения. Его представитель разговаривал с нами в пятницу. Ждем его назад», – заявил Яннай.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
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