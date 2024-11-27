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«Моя невеста из Ирана». Патрик Беверли подумывает о том, чтобы покинуть Израиль

Патрик Беверли признался, что подумывает об отъезде из Израиля.

«Многие не понимают, что моя невеста из Ирана. Мое пребывание в Израиле вызывает много дополнительного стресса у обеих семей.

Я не говорю, что она поставила мне ультиматум, но мне нужно принять решение. Когда я говорю о большом давлении, я имею в виду большое давление со стороны обеих наших семей. Моих детей, мамы, ее стороны. Это просто очень, очень сложно.

Вероятность того, что я останусь, 50 на 50. Дело не в деньгах. Я чертовски богат. Она богаче меня. Дело не в деньгах. Дело в том, кого я хочу сделать счастливым.

Я разрываюсь. Я пытаюсь выполнить свое обещание соревноваться. Я как будто выбираю между любовью всей своей жизни и своей первой любовью, баскетболом. Это добавило давления на мои отношения. Очень много давления, особенно с ее стороны.

Это очень хреново, потому что в середине сезона у нас появился чертовски потрясающий тренер. Димитрис Итудис — потрясающий тренер. В первый день тренировок я подумал, что пройду сквозь стену ради этого парня. Абсолютно легендарный европейский тренер, что делает все еще сложнее. Это Грегг Попович из Европы.

Моя невеста дала мне время подумать. Мы семейные люди. Я думаю, что мое решение должно основываться на том, что лучше для моей семьи на данный момент. Посмотрим. Я думаю об этом каждый день. Я дал слово клубу и команде», – сказал разыгрывающий «Хапоэля Тель-Авив».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал The Pat Bev Podcast with Rone
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