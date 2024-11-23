Никола Йокич оформил 5-й трипл-дабл подряд, но «Денвер» проиграл «Далласу»

Никола Йокич вернулся в состав «Денвера» во встрече с «Далласом» в пятницу.

Центровой набрал 33 очка (13 из 22 игры), 17 подборов и 10 передач за 39 минут, оформив пятый трипл-дабл подряд. Это не спасло его команду от поражения – 120:123.

Йокич стал 5-м игроком, который записал на свой счет три трипл-дабла подряд с 30 и более очками, присоединившись к Оскару Робертсону (4 раза), Расселу Уэстбруку (2), Майклу Джордану и Луке Дончичу.

Звездный центровой пропустил три предыдущих матча «по личным причинам». Выяснилось, что отсутствие серба было связано с ожиданием рождения сына, который появился на свет в четверг.