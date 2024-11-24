Никола Йокич попытался забросить мяч от своего кольца за 0,3 секунды до конца 3-й четверти

Никола Йокич совершил сложную попытку броска.

За 0,3 секунды до конца 3-й четверти при счете 94:78 в пользу «Денвера » центровой команды попытался отправить мяч одним касанием в чужую корзину со своей половины площадки после ввода из-за лицевой линии.