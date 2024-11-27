Деррик Уайт о возвращении Кристапса Порзингиса: «Пусть теперь он ставит блок-шоты, а не я»

Деррик Уайт пошутил по поводу возвращения Кристапса Порзингиса в строй.

«Пусть теперь он ставит блок-шоты, а не я.

Кей Пи очень много значит для нас с точки зрения защиты кольца, присутствия в краске и всего остального. Здорово, что он вернулся», – сказал защитник «Бостона ».