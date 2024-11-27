Деррик Уайт о возвращении Кристапса Порзингиса: «Пусть теперь он ставит блок-шоты, а не я»
Деррик Уайт пошутил по поводу возвращения Кристапса Порзингиса в строй.
«Пусть теперь он ставит блок-шоты, а не я.
Кей Пи очень много значит для нас с точки зрения защиты кольца, присутствия в краске и всего остального. Здорово, что он вернулся», – сказал защитник «Бостона».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Celtics on CLNS в соцсети X
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