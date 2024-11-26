Лу Уильямс: «Немногие команды могут обыграть «Селтикс», когда они бросают с таким процентом»

Лу Уильямс считает, что «Бостон» перенял стиль игры «Уорриорз» и это работает.

«Все высмеивают «Уорриорз» и то, как они совершили чемпионский рывок, играя за трехочковой дугой. Но у них было два лучших снайпера в истории НБА в лице Клэя Томпсона и Стефена Карри.

«Селтикс» используют стиль игры «Уорриорз», поскольку у них много парней, которые умеют бросать, и у них два первоклассных шутера, которые расширились свой диапазон за пределы трехочковой дуги. Немногие команды могут обыграть их, когда они бросают с таким процентом.

Когда речь заходит о «Селтикс», мы всегда говорим, что это их ахиллесова пята. Они совершают слишком много бросков в прыжке. Когда команда любит играть за трехочковой дугой и на средней дистанции, атакуя с высоким процентом и забрасывая 22 трехочковых за один матч, эту команду невероятно сложно обыграть, кем бы вы ни были», – заявил бывший игрок НБА .