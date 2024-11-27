Беннедикт Матурин, Трей Джемисон, Коллин Секстон и Бен Симмонс – в новом выпуске Shaqtin’ a Fool

Представлен новый выпуск Shaqtin’ a Fool.

Главными героями рубрики с самыми курьезными моментами НБА на этой неделе стали Беннедикт Матурин («Индиана»), Трей Джемисон («Новый Орлеан»), Коллин Секстон («Юта») и Бен Симмонс («Бруклин»).