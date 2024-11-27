Алперен Шенгюн показал Руди Гоберу жест «слишком маленький»
Алперен Шенгюн посмеялся над 4-кратным «Мистером замком».
Центровой «Рокетс» показал коллеге по амплуа из «Вулвз» Руди Гоберу жест «слишком маленький» после нескольких попаданий с его сопротивлением в овертайме матча между командами.
«Хьюстон» во вторник справился с «Миннесотой» (117:111 ОТ) и обеспечил себе выход в плей-офф Кубка НБА.
Центровой техасцев Шенгюн оформил трипл-дабл – 22 очка (9 из 23 с игры), 10 подборов и 11 передач за 42 минуты.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: CBS Sports
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