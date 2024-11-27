Алперен Шенгюн показал Руди Гоберу жест «слишком маленький»

Алперен Шенгюн посмеялся над 4-кратным «Мистером замком».

Центровой «Рокетс» показал коллеге по амплуа из «Вулвз» Руди Гоберу жест «слишком маленький» после нескольких попаданий с его сопротивлением в овертайме матча между командами.

«Хьюстон » во вторник справился с «Миннесотой» (117:111 ОТ) и обеспечил себе выход в плей-офф Кубка НБА.

Центровой техасцев Шенгюн оформил трипл-дабл – 22 очка (9 из 23 с игры), 10 подборов и 11 передач за 42 минуты.