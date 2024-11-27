Алперен Шенгюн оформил трипл-дабл в матче с «Миннесотой» – 22 очка, 10 подборов и 11 передач
«Рокетс» сыграют в плей-офф Кубка НБА.
«Хьюстон» во вторник справился с «Миннесотой» (117:111 ОТ) и обеспечил себе выход в плей-офф Кубка НБА.
Центровой техасцев Алперен Шенгюн оформил трипл-дабл – 22 очка (9 из 23 с игры), 10 подборов и 11 передач за 42 минуты.
В его активе также 3 перехвата и 3 блок-шота.
22-летний Шенгюн – самый молодой центровой в истории НБА, оформивший 7 трипл-даблов за карьеру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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