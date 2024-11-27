Алперен Шенгюн оформил трипл-дабл в матче с «Миннесотой» – 22 очка, 10 подборов и 11 передач

«Рокетс» сыграют в плей-офф Кубка НБА.

«Хьюстон » во вторник справился с «Миннесотой» (117:111 ОТ) и обеспечил себе выход в плей-офф Кубка НБА.

Центровой техасцев Алперен Шенгюн оформил трипл-дабл – 22 очка (9 из 23 с игры), 10 подборов и 11 передач за 42 минуты.

В его активе также 3 перехвата и 3 блок-шота.

22-летний Шенгюн – самый молодой центровой в истории НБА, оформивший 7 трипл-даблов за карьеру.