Чарльз Баркли: «Сливший информацию о собрании «Сиксерс» должен получить по лицу»
Чарльз Баркли поделился мнением о ситуации в «Филадельфии».
В прессу недавно просочилась информация о командном собрании «Сиксерс», во время которого, в частности, обсуждались частые опоздания главной звезды клуба Джоэла Эмбиида.
«Нельзя позволять себе все время опаздывать. Это неуважительно по отношению к товарищам по команде, тренерам и всем остальным. Опаздывать нельзя. Джоэл должен признать это.
Но тот, кто слил все это прессе, должен получить по лицу. То, что звучит на командном собрании – это секреты. Нельзя раскрывать эти секреты. Во время таких собраний обсуждаются очень личные вопросы, особенно когда речь заходит о таком парне. Джоэл должен подумать над тем, что все время опаздывает, но это никогда не должно было попасть в прессу», – считает член Зала славы и эксперт.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA on TNT
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