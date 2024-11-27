Чарльз Баркли: «Сливший информацию о собрании «Сиксерс» должен получить по лицу»

Чарльз Баркли поделился мнением о ситуации в «Филадельфии».

В прессу недавно просочилась информация о командном собрании «Сиксерс», во время которого, в частности, обсуждались частые опоздания главной звезды клуба Джоэла Эмбиида .

«Нельзя позволять себе все время опаздывать. Это неуважительно по отношению к товарищам по команде, тренерам и всем остальным. Опаздывать нельзя. Джоэл должен признать это.

Но тот, кто слил все это прессе, должен получить по лицу. То, что звучит на командном собрании – это секреты. Нельзя раскрывать эти секреты. Во время таких собраний обсуждаются очень личные вопросы, особенно когда речь заходит о таком парне. Джоэл должен подумать над тем, что все время опаздывает, но это никогда не должно было попасть в прессу», – считает член Зала славы и эксперт.