Кендрик Перкинс: «Юсуф Нуркич меня раздражает. Он не знает своей роли»
Кендрик Перкинс считает, что «Санз» были бы намного лучше с другим центровым.
«Нуркич меня раздражает. Он действует мне на нервы, черт возьми, потому что не знает своей роли.
Представьте, если бы у них был такой данкер, как Дэниэл Гэффорд, которого, по-моему, обменяли на два пика во втором раунде или что-то в этом роде», – сказал эксперт ESPN.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал All The Smoke
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