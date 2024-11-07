Кендрик Перкинс: «Юсуф Нуркич меня раздражает. Он не знает своей роли»

Кендрик Перкинс считает, что «Санз» были бы намного лучше с другим центровым.

«Нуркич меня раздражает. Он действует мне на нервы, черт возьми, потому что не знает своей роли.

Представьте, если бы у них был такой данкер, как Дэниэл Гэффорд , которого, по-моему, обменяли на два пика во втором раунде или что-то в этом роде», – сказал эксперт ESPN.