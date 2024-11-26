  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Журналист Сэм Эмик: «Профессионализм Джоэла Эмбиида постоянно подвергается сомнению в лиге и внутри клуба»
4

Журналист Сэм Эмик: «Профессионализм Джоэла Эмбиида постоянно подвергается сомнению в лиге и внутри клуба»

Журналист Сэм Эмик высказался о репутации Джола Эмбиида в НБА.

«Вот в чем дело. Буду честен, я знал, что его профессионализм постоянно подвергается сомнению в лиге и внутри клуба.

Я был удивлен тем, что, как только появилась эта история, пошли разговоры о том, что СМИ слишком мягко относятся к нему. Разница между разговорами до и разговорами после огромна.

Да, внутри «Сиксерс» эта проблема давно вызывала беспокойство. Эмбиид никогда не был тем парнем, который стремится прийти в спортзал первым», – рассказал Эмик.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
logoДжоэл Эмбиид
logoНБА
logoФиладельфия
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сэм Эмик: «Джоэл Эмбиид на 100% участвовал в активности сборной США, что-то произошло перед началом сезона»
10вчера, 16:40
Джоэл Эмбиид продолжает не соблюдать командный график (Крис Вернон)
2424 ноября, 12:35
Полет кошмарный: «Филадельфия» в подвале Востока НБА. Что вообще происходит?
3323 ноября, 19:10
Кто мог подумать, что это новичок года?! Дерзкий Маккейн из «Филадельфии» сокрушил «Нетс» трехочковыми
223 ноября, 16:15
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Александар Везенков о мнении, что в НБА нет защиты: «Это миф»
9 минут назад
НБА. «Финикс» примет «Лейкерс», «Миннесота» встретится с «Хьюстоном» и другие матчи
227 минут назад
«Он продолжал стремиться к знаниям». Джеймс Уорти рассказал о встрече с Кобе Брайантом в зале в 2015 году
2сегодня, 15:55
Тим Хардуэй: «Майкл Джордан играл для болельщиков, и ему было важно сыграть 82 матча»
15сегодня, 14:59
Алонзо Моурнинг: «Никола Йокич произвел революцию на нашей позиции»
3сегодня, 14:50
«Лейкерс» проявляют интерес к Дориану Финни-Смиту и Кэму Джонсону
10сегодня, 14:15
Федерация баскетбола Литвы опровергла слухи о возможной натурализации Д’Анджело Расселла
1сегодня, 13:25
Премьер-лига. Женщины. УГМК примет курское «Динамо», МБА встретится с «Никой» и другие матчи
сегодня, 13:15Live
Тайриз Халибертон о нестабильной игре на старте сезона: «Баскетбол превращался в работу»
5сегодня, 11:16
Стив Керр: «Не стоит чрезмерно реагировать после двух неудачных матчей. Возникли проблемы с исполнением»
21сегодня, 10:56
Ко всем новостям
Последние новости
«Хочу играть». Ям Мадар недоволен игровым временем и может покинуть «Баварию»
39 минут назад
Сергей Моня о сборной России: «Самое главное, что в нашей стране есть такая команда»
1сегодня, 15:59
Евролига оштрафовала «Партизан» за оскорбительные скандирования болельщиков
сегодня, 15:21
Евролига оштрафовала Кендрика Нанна на 5 000 евро за критику судейства
сегодня, 14:23
Джа Морэнт: «Это мой единственный данк за сезон»
сегодня, 13:54Видео
«Чикаго» все еще пытается обменять Зака ​​Лавина и Николу Вучевича
2сегодня, 13:36
Александр Петенев: «Калеб Агада всегда занимается до и после тренировок. Молодые видят это и стараются делать так же»
сегодня, 12:32
Джеймс Уорти не включил Леброна и Шака в пятерку величайших игроков «Лейкерс»
27сегодня, 12:01
«Реал» установил сумму расходов в 44,5 млн евро на текущий сезон. Убыток, как ожидается, составит 19 млн
сегодня, 11:51
Джерами Грант и Роберт Уильямс получили травмы в матче с «Мемфисом»
1сегодня, 11:40