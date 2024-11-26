Журналист Сэм Эмик: «Профессионализм Джоэла Эмбиида постоянно подвергается сомнению в лиге и внутри клуба»

Журналист Сэм Эмик высказался о репутации Джола Эмбиида в НБА.

«Вот в чем дело. Буду честен, я знал, что его профессионализм постоянно подвергается сомнению в лиге и внутри клуба.

Я был удивлен тем, что, как только появилась эта история, пошли разговоры о том, что СМИ слишком мягко относятся к нему. Разница между разговорами до и разговорами после огромна.

Да, внутри «Сиксерс» эта проблема давно вызывала беспокойство. Эмбиид никогда не был тем парнем, который стремится прийти в спортзал первым», – рассказал Эмик.