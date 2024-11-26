Журналист Сэм Эмик: «Профессионализм Джоэла Эмбиида постоянно подвергается сомнению в лиге и внутри клуба»
Журналист Сэм Эмик высказался о репутации Джола Эмбиида в НБА.
«Вот в чем дело. Буду честен, я знал, что его профессионализм постоянно подвергается сомнению в лиге и внутри клуба.
Я был удивлен тем, что, как только появилась эта история, пошли разговоры о том, что СМИ слишком мягко относятся к нему. Разница между разговорами до и разговорами после огромна.
Да, внутри «Сиксерс» эта проблема давно вызывала беспокойство. Эмбиид никогда не был тем парнем, который стремится прийти в спортзал первым», – рассказал Эмик.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
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