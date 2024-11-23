Андреас Обст установил рекорд Евролиги, реализовав 11 трехочковых бросков в матче с «Барселоной»

«Бавария» крупно обыграла «Барселону» – 100:78.

Защитник немецкого клуба Андреас Обст установил новый рекорд Евролиги, 11 раз забросив мяч в корзину из-за дуги.

Всего на его счету 34 очка при 11 точных из 16 (69%) попыток с дальней дистанции. Обст не бросил ни одного двухочкового.