Андреас Обст установил рекорд Евролиги, реализовав 11 трехочковых бросков в матче с «Барселоной»
«Бавария» крупно обыграла «Барселону» – 100:78.
Защитник немецкого клуба Андреас Обст установил новый рекорд Евролиги, 11 раз забросив мяч в корзину из-за дуги.
Всего на его счету 34 очка при 11 точных из 16 (69%) попыток с дальней дистанции. Обст не бросил ни одного двухочкового.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Евролиги
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости