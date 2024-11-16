Евролига исправила итоговый счет в матче «Бавария» – «Альба»
В подсчете очков в матче «Бавария» – «Альба» была обнаружена ошибка.
В четверг в Мюнхене «Бавария» одержала уверенную победу над «Альбой» со счетом 115:86. Однако позже Евролига объявила об исправлении итогового счета.
Когда до конца второй четверти оставалось 2 секунды, а счет был 62:42, Тревион Уильямс («Альба») набрал 2 очка, но судьи не засчитали попадание, что привело к неправильному счету в перерыве. После просмотра матча Евролига подтвердила ошибку и исправила счет после первой половины на 62:44.
В результате итоговый счет матча был изменен на 115:88.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Евролиги
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