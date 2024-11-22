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Евролига. «Жальгирис» – «Панатинаикос», «Бавария» встретится с «Барселоной»

Сегодня пройдут два матча регулярного чемпионата Евролиги.

Литовский «Жальгирис» примет греческий «Панатинаикос», немецкая «Бавария» встретится с испанской «Барселоной».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче Турция – 9-2, Олимпиакос Греция – 8-3, Париж Франция – 8-3, Панатинаикос Греция – 7-3,  Барселона Испания – 7-3, Бавария Германия – 7-3, Монако – 7-4, Жальгирис Литва – 6-4, Анадолу Эфес Турция – 6-5, Реал Испания – 5-6, Црвена Звезда Сербия – 5-6, Милан Италия – 5-6, Баскония Испания – 4-7, Партизан Сербия – 3-8, Маккаби Тель-Авив Израиль – 3-8, Виллербан Франция – 3-8, Альба Германия – 2-9, Виртус Италия – 2-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
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logoЖальгирис
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