Гилберт Аренас о доминировании Йокича с «Лейкерс»: «Против Николы нельзя играть в позиционный баскетбол»

Гилберт Аренас объяснил, почему «Денвер» постоянно обыгрывает «Лейкерс».

«Против Йокича нельзя играть в позиционный баскетбол. В «позиционке» Йокич превращается в Джордана уровня финальных серий. Его не обыграть. Он просто бог в таком баскетболе.

Йокича надо заставлять бегать туда сюда по площадке. Даже если он не устает, все равно, замедлять игру – это не то, как надо играть против Йокича. «Наггетс» играют в баскетбол ранних нулевых», – заявил бывший игрок НБА , ныне эксперт.

На прошлой неделе «Денвер» победил в Лос-Анджелесе со счетом 127:102.