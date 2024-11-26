Гилберт Аренас о доминировании Йокича с «Лейкерс»: «Против Николы нельзя играть в позиционный баскетбол»
Гилберт Аренас объяснил, почему «Денвер» постоянно обыгрывает «Лейкерс».
«Против Йокича нельзя играть в позиционный баскетбол. В «позиционке» Йокич превращается в Джордана уровня финальных серий. Его не обыграть. Он просто бог в таком баскетболе.
Йокича надо заставлять бегать туда сюда по площадке. Даже если он не устает, все равно, замедлять игру – это не то, как надо играть против Йокича. «Наггетс» играют в баскетбол ранних нулевых», – заявил бывший игрок НБА, ныне эксперт.
На прошлой неделе «Денвер» победил в Лос-Анджелесе со счетом 127:102.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Gil’s Arena
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