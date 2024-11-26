Джа Морэнт: «Это мой единственный данк за сезон»
Джа Морэнт прокомментировал данк в 1-й четверти матча с «Блэйзерс».
«На самом деле я собирался исполнить лэй-ап, но это мой единственный данк за сезон. Так что я счастлив», – сказал звездный разыгрывающий «Мемфиса».
Морэнт вышел на площадку в матче с «Портлендом» (123:98), пропустив восемь предыдущих игр из-за травмы. Лидер «Гризлис» набрал 22 очка и сделал 11 передач за 23 минуты.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Bleacher Report
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости