Джа Морэнт: «Это мой единственный данк за сезон»

Джа Морэнт прокомментировал данк в 1-й четверти матча с «Блэйзерс».

«На самом деле я собирался исполнить лэй-ап, но это мой единственный данк за сезон. Так что я счастлив», – сказал звездный разыгрывающий «Мемфиса ».

Морэнт вышел на площадку в матче с «Портлендом » (123:98), пропустив восемь предыдущих игр из-за травмы. Лидер «Гризлис» набрал 22 очка и сделал 11 передач за 23 минуты.