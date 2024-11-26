«Реал» установил сумму расходов в 44,5 млн евро на текущий сезон. Убыток, как ожидается, составит 19 млн
Стали известны финансовые планы баскетбольного «Реала» в сезоне-24/25 .
Мадридский клуб установил сумму расходов в размере 44,5 миллиона евро на текущий сезон.
Клуб ожидает получить убыток в размере почти 19 миллионов по итогам сезона.
Для сравнения, в минувшем сезоне убыток составил 20,83 миллиона, что стало улучшением для «Реала» по сравнению с предыдущими годами.
В сезоне-24/25 испанский гранд ожидает получить около 24 миллионов в качестве дохода. Данный расчетный показатель испанский клуб обычно превосходит и по итогу зарабатывает более крупную сумму.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Марка Мундета
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