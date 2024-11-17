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Марио Хезоня сыграет за сборную Хорватии в квалификации Евробаскета

Марио Хезоня поможет сборной Хорватии отобраться на Евробаскет-2025.

Форвард получил разрешение от «Реала» отправиться с командой Хорватии в Сараево на матч против Боснии и Герцеговины. Хезоня присоединится к сборной после матча Евролиги с берлинской «Альбой» в четверг, 21 ноября.

Хорватия находится в группе E и делит второе место с Боснией и Герцеговиной (1-1). Команды сразятся в воскресенье, 24 ноября. Франция – на первом месте с 2 победами в 2 матчах.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: AS
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoРеал
logoсборная Хорватии
logoсборная Боснии и Герцеговины
logoчемпионат Испании
logoМарио Хезоня
logoЕвробаскет-2025
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