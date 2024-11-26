Мозес Муди о нестабильной роли в «Уорриорз»: «Иначе по ходу карьеры и не бывало. Стараюсь воспользоваться тем, что подвернется»

Мозес Муди ответил на вопрос о своей роли в «Уорриорз».

В матче с «Бруклином» (120:128) 22-летний защитник отыграл 16 минут, набрав 15 очков при 6 из 8 с игры.

Журналист после матч спросил, насколько сложно Муди обретать ритм, когда он не пользуется большим доверием Стива Керра .

«У меня по ходу карьеры не было роскоши иметь стабильную роль, поэтому мне приходится подстраиваться и разбираться, как играть.

Что бы ни случилось, стараюсь воспользоваться любой возможностью, всем, что мне подвернется», – заявил Муди .