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Мозес Муди о нестабильной роли в «Уорриорз»: «Иначе по ходу карьеры и не бывало. Стараюсь воспользоваться тем, что подвернется»

Мозес Муди ответил на вопрос о своей роли в «Уорриорз».

В матче с «Бруклином» (120:128) 22-летний защитник отыграл 16 минут, набрав 15 очков при 6 из 8 с игры.

Журналист после матч спросил, насколько сложно Муди обретать ритм, когда он не пользуется большим доверием Стива Керра.

«У меня по ходу карьеры не было роскоши иметь стабильную роль, поэтому мне приходится подстраиваться и разбираться, как играть.

Что бы ни случилось, стараюсь воспользоваться любой возможностью, всем, что мне подвернется», – заявил Муди.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: 95.7 The Game
logoГолден Стэйт
logoНБА
logoСтив Керр
logoМозес Муди
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