Кайри Ирвинг отреагировал на скандальное видео доктора Джея Вармы: «Бог велик, и правда всегда выходит на свет»

Советник мэра Нью-Йорка нарушал ковидные ограничения.

На видео, снятом скрытой камерой, доктор Джей Варма рассказывал о том, что посещал секс-вечеринки и употреблял наркотики.

Кайри Ирвинг отреагировал на сюжет в соцсетях: «БОГ по-настоящему велик, и ПРАВДА всегда выходит на свет.

Я благодарен, что не единственный на этой миссии.

«Восстаньте из пепла, не взирая ни на что».

Ирвинг не смог принимать участие в ряде домашних матчей «Бруклина » из-за отказа делать прививку от COVID-19 в 2021-22 годах.