Кайри Ирвинг отреагировал на скандальное видео доктора Джея Вармы: «Бог велик, и правда всегда выходит на свет»
Советник мэра Нью-Йорка нарушал ковидные ограничения.
На видео, снятом скрытой камерой, доктор Джей Варма рассказывал о том, что посещал секс-вечеринки и употреблял наркотики.
Кайри Ирвинг отреагировал на сюжет в соцсетях: «БОГ по-настоящему велик, и ПРАВДА всегда выходит на свет.
Я благодарен, что не единственный на этой миссии.
«Восстаньте из пепла, не взирая ни на что».
Ирвинг не смог принимать участие в ряде домашних матчей «Бруклина» из-за отказа делать прививку от COVID-19 в 2021-22 годах.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Кайри Ирвинга
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости