Премьер-лига. Женщины. УГМК примет курское «Динамо», МБА встретится с «Никой» и другие матчи
Сегодня пройдут пять матчей регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.
УГМК в Екатеринбурге примет курское «Динамо», столичная МБА встретится с «Никой» из Сыктывкара.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Енисей – Динамо Новосибирск
26 ноября. 15:00
Надежда – Динамо Москва
26 ноября. 17:00
УГМК – Динамо Курск
26 ноября. 17:00
МБА – Ника
26 ноября. 18:00
Спарта энд К – Нефтяник
26 ноября. 18:00
Положение команд: УГМК – 8-0, Динамо Курск – 7-1, МБА – 5-3, Ника – 4-3, Самара – 4-4, Надежда – 4-4, Енисей – 3-4, Динамо Новосибирск – 2-5, Динамо Москва – 2-5, Нефтяник – 2-6, Спарта энд К – 1-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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