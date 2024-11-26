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Премьер-лига. Женщины. УГМК примет курское «Динамо», МБА встретится с «Никой» и другие матчи

Сегодня пройдут пять матчей регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.

УГМК в Екатеринбурге примет курское «Динамо», столичная МБА встретится с «Никой» из Сыктывкара.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига 

Енисей – Динамо Новосибирск

26 ноября. 15:00

Надежда – Динамо Москва

26 ноября. 17:00

УГМК – Динамо Курск

26 ноября. 17:00

МБА – Ника

26 ноября. 18:00

Спарта энд К – Нефтяник

26 ноября. 18:00

Положение команд: УГМК – 8-0, Динамо Курск – 7-1, МБА – 5-3, Ника – 4-3, Самара – 4-4, Надежда – 4-4,  Енисей – 3-4, Динамо Новосибирск – 2-5, Динамо Москва – 2-5, Нефтяник – 2-6, Спарта энд К – 1-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
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