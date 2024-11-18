Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» примет «Самару», МБА сыграет с УГМК и другие матчи
Сегодня пройдут пять матчей регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.
Курское «Динамо» примет «Самару», столичная МБА сыграет с екатеринбургским УГМК.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Динамо Новосибирск – Нефтяник
18 ноября. 15:00
Динамо Москва – Спарта энд К
18 ноября. 16:00
Надежда – Ника
18 ноября. 17:00
Динамо Курск – Самара
18 ноября. 19:00
МБА – УГМК
18 ноября. 19:30
Положение команд: УГМК – 7-0, Динамо Курск – 6-1, МБА – 5-2, Самара – 4-3, Надежда – 4-3, Ника – 3-3, Енисей – 3-4, Динамо Новосибирск – 2-4, Динамо Москва – 1-5, Спарта энд К – 1-6, Нефтяник – 1-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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