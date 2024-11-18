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Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» примет «Самару», МБА сыграет с УГМК и другие матчи

Сегодня пройдут пять матчей регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.

Курское «Динамо» примет «Самару», столичная МБА сыграет с екатеринбургским УГМК.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига 

Динамо Новосибирск – Нефтяник

18 ноября. 15:00

Динамо Москва – Спарта энд К

18 ноября. 16:00

Надежда – Ника

18 ноября. 17:00

Динамо Курск – Самара

18 ноября. 19:00

МБА – УГМК

18 ноября. 19:30

Положение команд: УГМК – 7-0, Динамо Курск – 6-1, МБА – 5-2, Самара – 4-3, Надежда – 4-3, Ника – 3-3, Енисей – 3-4, Динамо Новосибирск – 2-4, Динамо Москва – 1-5, Спарта энд К – 1-6, Нефтяник – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoСпарта энд К жен
logoДинамо Москва жен
logoУГМК жен
logoНадежда жен
logoДинамо Курск жен
logoДинамо Новосибирск жен
чемпионат России жен
МБА жен
Ника жен
Самара жен
Нефтяник жен
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