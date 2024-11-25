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Чарльз Баркли: «Мы узнали о переходе на ESPN из сообщений друзей»

Чарльз Баркли рассказал о ситуации на TNT.

Шоу «Inside the NBA» будет выходить на ESPN и ABC после потери WBD прав на трансляции НБА со следующего сезона.

«У нас была великолепная организация во времена Марка Лазаруса, который сейчас управляет NBC, и Дэвида Леви. Два последних слияния привели к нам людей, которые не уважают достоинство других. Это бесит. Turner был лучшим местом для работы на планете. С каждым новым слиянием с людьми обращались все хуже и хуже.

Самое смешное, что нам не сообщили, что мы потеряли НБА. Мы узнали об этом из медиа. И о переходе на ESPN/ABC я узнал из интернета. Мои друзья Брайан Уиндхорст, Боб Майерс, Скотт Ван Пелт и Эль Данкан написали мне, приветствуя в семье ESPN. Я удивился тому, что произошло. TNT даже не удосужился сообщить нам.

Нас, по сути, обменяли. Хотелось бы узнать об этом заранее», – заключил Баркли.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, Audacy Sports
logoБоб Майерс
Брайан Уиндхорст
logoЧарльз Баркли
телевидение
logoНБА
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