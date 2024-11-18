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ESPN официально сообщил о партнерстве с шоу «Inside the NBA» с Чарльзом Баркли и Шакилом О’Нилом

«Inside the NBA» продолжит работу на ESPN и ABC.

ESPN официально сообщил о сотрудничестве с шоу, которое проводит последний сезон на TNT. Программа продолжит сниматься в студии в Атланте.

Шоу с участием Чарльза Баркли, Шакила О’Нила, Эрни Джонсона и Кенни Смита будет участвовать в освещении финалов, финалов конференций, плей-офф, всех матчей, транслирующихся на ABC, рождественских игр, недели открытия и других знаковых мероприятий.

«Мы давно восхищались невероятно талантливым коллективом шоу и воодушевлены возможностью присоединить их опыт и знания к нашим активам НБА. Приобретение шоу закрепляет ESPN в качестве основного источника контента для любителей спорта», – заявил председатель ESPN Джимми Питаро.

Сотрудничество начнется в сезоне-2025/26.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoШакил О′Нил
logoНБА
телевидение
logoЧарльз Баркли
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