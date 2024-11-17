Шоу «Inside the NBA» продолжит работу в следующем сезоне на каналах ESPN и ABC

Warner Bros. Discovery продвинулась в переговорах с НБА.

Компания-владелец телеканала TNT подала иск из-за потери прав на телетрансляции матчей лиги со следующего сезона. В рамках переговоров по досудебному разрешению конфликта были достигнуты несколько соглашений.

Одним из них стала передача ESPN и ABC лицензии на выпуск шоу «Inside the NBA» с Чарльзом Баркли и Шакилом О’Нилом. Программа продолжит свою работу в следующих сезонах чемпионата НБА.

По сообщению Wall Street Journal, WBD получит право на новые программы, посвященные НБА, в США и за рубежом. Медиа-компания получит возможность освещать лигу в частях северной Европы и латинской Америки (без Мексики и Бразилии).

WBD получит от ESPN права на трансляцию матчей университетского американского футбола и баскетбола.