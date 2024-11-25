Джимми Батлер: «Не хочу признавать, но Данкан Робинсон отдал невероятную передачу»
Джимми Батлер рассказал о розыгрыше, который привел к овертайму.
Лидер «Хит» исполнил данк за 4,3 секунды до конца основного времени, который позволил флоридцам сравнять счет в матче с «Далласом».
«Это часть баскетбола, рад, что мы добились овертайма и победили. Споэльстра – чертовски хороший тренер. Он всегда сосредоточен, изучает соперника и игру так, как никто другой. Он нарисовал нам великолепный розыгрыш.
И не хочу признавать, но Данкан Робинсон отдал невероятную передачу», – пошутил форвард «Майами».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Закари Вайнбергера
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