Джимми Батлер: «Не хочу признавать, но Данкан Робинсон отдал невероятную передачу»

Джимми Батлер рассказал о розыгрыше, который привел к овертайму.

Лидер «Хит» исполнил данк за 4,3 секунды до конца основного времени, который позволил флоридцам сравнять счет в матче с «Далласом ».

«Это часть баскетбола, рад, что мы добились овертайма и победили. Споэльстра – чертовски хороший тренер. Он всегда сосредоточен, изучает соперника и игру так, как никто другой. Он нарисовал нам великолепный розыгрыш.

И не хочу признавать, но Данкан Робинсон отдал невероятную передачу», – пошутил форвард «Майами ».