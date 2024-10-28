У «Денвера» печаль с ротацией по сравнению с топ-командами. Йокича даже жалко

Мне нравится смотреть игры «Бостона». На старте регулярки-2024/25 «Селтикс» выглядят так, будто им есть, что доказывать. В сборной США у Джейсона Тейтума не получилось проявить себя, Джейлена Брауна вообще не взяли. Чемпионство как будто сделало всех игроков еще злее, все нацелены на втором подряд титуле, что является очень редким достижением.

Так что «Селтикс» я смотрю как некий эталон того, как все должно выглядеть. Хотя за последние два года у них определенно были игры, которые они взяли «на классе». В их случае эта фраза определенно связана с глубиной состава.

Легенда «Бостона» Рэд Ауэрбах говорил, что в НБА постоянно идет гонка вооружений. Он имел в виду, что придумываются новые методики атаки, а защита всегда через какое-то время адаптируется. Сейчас «Селтикс» вперед планеты всей не только по свой зацикленности на трехочковых, но и по части качества состава.

Мне кажется, вся Восточная конференция сейчас должны держать в голове, что в плей-офф им нужно будет завалить «Бостон». Даже если сетка вас с ними не сведет – эта задача должна быть ориентиром. Поэтому менеджерам восточных команд-претендентов должны сниться не баталии лидеров, а противостояние вторых юнитов.

В случае с «Селтикс» – это их суперсила.

У меня в голове есть нечто вроде лакмусовой бумажки – как рано при оценке состава команды НБА мне захочется сморщить лицо и произнести что-то вроде «уфф». Если еще при изучении стартовой пятерки, как у «Вашингтона», то тут все понятно. У «Денвера», например, я пока не уверен в пятом элементе, Кристиане Брауне. У «Оклахомы-Сити» с глубиной все в порядке, но за пятое место в старте тоже есть конкуренция.

«Шарлотт» в отсутствие Марка Уильямса, например, были бы очень рады, если бы у них со скамейки выходил Люк Корнет, который именно в категории запасных центровых выглядит очень выгодно. То, что для «Бостона» обыденность, для многих других команд является роскошью.

В первую очередь, на мой взгляд, речь идет про «Денвер», у которых нет глубины настолько, что это как-то уже пугает. Четыре классных исполнителя, а потом какой-то дремучий лес. И разговоры вокруг «Наггетс» будут сводиться к тому, насколько же классный Никола Йокич. Но такое комплектование ростера наверняка будет заставлять Майка Мэлоуна срывать серба со скамейки без должного отдыха. В таком случае цифры у него будет классными, но решать все за всех может быть утомительно. Поэтому обидно за человека, который умница и топчик, игрок исторического калибра, чье величие смотрится слишком сиротливо на фоне одноклубников.

Неужели ему так и не доведется сыграть рядом с полноценной второй звездой уровня All-NBA? «Наггетс» сейчас так худо, что они всерьез рассчитывают на существенный вклад от 35-летнего Расселла Уэстбрука. В чемпионском сезоне вариативность была сильно чертой «Денвера», к успеху команды приложили руки Брюс Браун, Кентавиус Колдуэл-Поуп и даже Джефф Грин. А сейчас Йокич наверняка бы согласился выменять Корнета за породистого скакуна из своей конюшни.

По очкам игроков скамейки запасных «Денвер» сейчас занимает последнее место в лиге. А когда на экране появляется Деандре Джордан, то хочется произнести то самое «уфф». Хоть Дуайта Ховарда вызванивай (он сейчас, кстати, занят в «Танцах со звездами»).

Естественно, на старте сезоне нельзя говорить о степени укомплектованности состава как о чем-то окончательном. «Денвер» может найти варианты обмена, поработать на рынке отчисленных и так далее. Но прямо сейчас «Наггетс» выглядят куцо. Особенно на фоне, скажем, «Тандер», которые не просто могут выпускать со скамейки запасных игрока уровня Алекса Карусо, но и ждут возвращения после травмы Айзеи Хартенштайна.

Карусо во второй пятерке на 20 минут за игру — это серьезный уровень. А вот состояние «Никс» меня немного пугает, поскольку там наслаиваются друг на друга сразу два фактора. Во-первых, после череды обменов у команды пропала глубина – состав собран теперь именно со ставкой на ключевых исполнителей. Во-вторых, Тибодо и так любит выжимать из своих лидеров чуть больше оптимального. Главный тренер «Нью-Йорка» получает полное право выматывать своих лидеров, что может завершиться печальными последствиями.

Это простительно, если вы особо ни на что не претендуете. У «Хорнетс», например, без Уильямса такой кризис в передней линии, что им пригодился бы даже наговоривший глупостей Кай Джонс. Он чуть не выпилился из НБА, но теперь бегает за «Клипперс». К Нику Ричардсу нет никаких претензий, но команда выглядела бы гораздо более здоровой, если бы он выходил со скамейки. Еще бы найти кому-нибудь на замену Василие Мицичу, но это уже раскатывание губы.

Кая Джонса без зеленых волос и не узнать

Некоторые команды вообще еще рано оценивать с точки зрения распределения ролей, поскольку «Филадельфия» вообще играет без лидеров. Пол Джордж и Джоэл Эмбид решили не откладывать дело в долгий ящик и выбыли сразу, оставив вместо себя отдуваться 74-летних на двоих Кайла Лоури и Эрика Гордона.

Без одного лидера худо-бедно справляются «Милуоки» и «Клипперс». «Бакс» за лето однозначный зачет, поскольку они на минимуме ресурсов усилили запас благодаря подписания Делона Райта, Тауреана Принса и Гэри Трента. Вот уж кто точно спит и видит свою серию с «Бостоном». Правда, если для «Клипперс» Кавай Леонард работает больше как рекламный проспект для продажи абонементов на новую арену, то «Бакс» еще вроде как рассчитывают на Криса Миддлтона. Хотелось бы верить, что этот форвард не войдет в перечень парней, чей организм интенсивно рассыпается после 30-летия – в чемпионском сезоне 29-летний Миддлтон провел 23 игры плей-офф при 40 минутах в среднем за матч.

Ладно с разгрузкой звезд – «Финикс» правильно поступил, добавив людей за спиной у не самого надежного по здоровью Юсуфа Нуркича. Теперь там есть Мейсон Пламли и даже новичок Осо Игодаро какие-то минуты получает. Хотя с новичками никогда не угадаешь – в этом году некоторые первогодки еще даже не дебютировали, а всю славу себе забирают ребята из второй половины первого и второго раунда драфта. Можно сколько угодно нагнетать предсезонных хайп и оценивать уместность выбора того или иного игрока, но у тренеров зачастую бывает свой взгляд на ротацию. И запас терпения на ошибки у них не такой глубокий, как хотелось бы болельщикам, взявших этих игроков в фэнтези. Я позволил себе такую неосторожность в отношении Диллингема из «Миннесоты» и Уэйра из «Майами». Что, конечно же, не отменяет того факта, что эти парни могут раскрыться хоть в самое ближайшее время и порадовать Криса Финча/Эрика Споэльстру соответственно.

Отсутствие должной глубины может влиять даже на структуру баскетбола команды. У Джеймса Хардена вот юседж подскочил к значениям его пика в «Хьюстоне», а Никола Йокич – выполнять рекордные для себя 20 бросков за матч. Здоровые Харден и Йокич не дадут своим командам утонуть, но если первому к такому режиму игры не привыкать, то вот центровой «Наггетс» наверняка предпочел бы почаще ассистировать, а не брать на себя. Хотя забавно будет последить, не наиграть ли в таком ритме Харден на упоминание в качестве претендента на MVP, ведь ему не просто имеет богатый опыт игры первой скрипкой, но и любит ситуации, когда вся игра завязывается на нем. Тайрону Лю наверняка не по душе делать ставку на стареющего разыгрывающего, который будет вспоминать свои лучшие дни из прошлого и владеть мечом подолгу. Но какой у него выбор?

Пожалуй, самая парадоксальная ситуация с ротацией сложилась в «Рокетс». Потому что создается ощущение, будто у них слишком много людей, которые хотят получать свои минуты, броски и внимание. Обычно «болезнь большего» убивает чемпионские коллективы, а не находящиеся в зачаточном состоянии, но я могу себе представить ситуацию, что «Хьюстон» согласится отдать парочку молодых и потенциалистых за одну устоявшуюся звезду. Так что если кто окажется недоволен своей ситуаций в декабре–январе – «Хьюстон» может оказаться тут как тут.

Продолжаем вести наблюдение.

Фото: Gettyimages.ru /Brian Fluharty, Francois Nel