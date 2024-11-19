Кристапс Порзингис начнет тренироваться с фарм-командой «Селтикс»

Кристапс Порзингис все ближе к возвращению в строй.

Бигмен отправлен в фарм-команду «Селтикс».

«Кристапс Порзингис достиг следующего этапа в процессе восстановления. В рамках реабилитации Порзингис и Ксавьер Тиллман направлены в «Мэн» для тренировок.

После занятий их отзовут в основную команду, и Порзингис увеличит нагрузку», – говорится в сообщении бостонского клуба.

Порзингис восстанавливается после разрыва ретинакулума и повреждения сухожилия задней большеберцовой мышцы, которые он получил во время финала НБА против «Мэверикс». В межсезонье 29-летнему латышу пришлось перенести операцию.

В прошлом сезоне НБА Порзингис в среднем набирал 20,1 очка, 7,2 подбора и 1,9 блок-шота за игру.