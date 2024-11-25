Монтрез Харрелл получил штраф и отстранение на 3 матча за инциденты в матче NBL

В NBL определились с наказанием для Монтреза Харрелла.

Форвард «Аделаиды» отстранен на 3 матча и получил штрафы на общую сумму 3 685 долларов по итогам матча против «Мельбурна» 17 ноября.

Бывший игрок НБА оштрафован за драку с игроком соперника , а дисквалификация связана с инцидентом с участием болельщиков .

Одноклубник Харрелла Кендрик Дэвис отстранен на 2 матча из-за той же ситуации со зрителями.

Расследование инцидента со болельщиками продолжается. «Аделаида» наняла адвоката, который специализируется на «вопросах расистской, уничижительной или оскорбительной лексики», чтобы защитить интересы двух звездных легионеров.

После инцидента выяснилось, что причиной стычки между игроками и зрителями рядом со скамейкой «Аделаиды» стало предполагаемое расистское оскорбление, сделанное фанатом в адрес Дэвиса.