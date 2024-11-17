Монтрез Харрелл был удален в матче чемпионата Австралии за стычку с оппонентом

Монтрез Харрелл ввязался в конфликт в матче против «Мельбурна».

Бывший форвард НБА остался в «Аделаиде» до конца текущего сезона. В игре с «Мельбурном» (93:113) Харрелл ввязался в стычку с игроком противоборствующей команды после столкновения и падения под кольцом. Обмен толчками перерос в общекомандный конфликт, по результатам которого Харрелл и разыгрывающий Шей Или с другой стороны были удалены с паркета.

Инцидент не ограничился игроками команд. В стычке поучаствовали зрители передних мест, столкнувшиеся с Харрелом и персоналом «Аделаиды». 4 фаната были вынуждены покинуть матч в результате конфликта.