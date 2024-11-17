Монтрез Харрелл был удален в матче чемпионата Австралии за стычку с оппонентом
Монтрез Харрелл ввязался в конфликт в матче против «Мельбурна».
Бывший форвард НБА остался в «Аделаиде» до конца текущего сезона. В игре с «Мельбурном» (93:113) Харрелл ввязался в стычку с игроком противоборствующей команды после столкновения и падения под кольцом. Обмен толчками перерос в общекомандный конфликт, по результатам которого Харрелл и разыгрывающий Шей Или с другой стороны были удалены с паркета.
Инцидент не ограничился игроками команд. В стычке поучаствовали зрители передних мест, столкнувшиеся с Харрелом и персоналом «Аделаиды». 4 фаната были вынуждены покинуть матч в результате конфликта.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBL
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости