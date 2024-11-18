«Извините, но я не буду извиняться». Монтрез Харрелл о стычке с болельщиком в Австралии
Монтрез Харрелл ввязался в конфликт в матче против «Мельбурна».
Бывший форвард НБА остался в «Аделаиде» до конца текущего сезона. В игре с «Мельбурном» (93:113) Харрелл ввязался в стычку с игроком противоборствующей команды, а затем и с болельщиком.
Харрелл не считает себя виновником инцидента.
«Но это ведь я плохой парень, правда? Я буквально пытаюсь уладить вопрос, но кое-кто решил попробовать что-нибудь покрепче 💩💩 я вместе со своей командой. Извините, но я не буду извиняться 🤷🏿♂️🤷🏿♂️🤷🏿♂️» – написал баскетболист со ссылкой на видео конфликтного эпизода.
В стычке поучаствовали зрители передних мест, столкнувшиеся с Харреллом и персоналом «Аделаиды». Четыре болельщика были вынуждены покинуть матч в результате конфликта.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Ahn Fire Digital
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости