«Извините, но я не буду извиняться». Монтрез Харрелл о стычке с болельщиком в Австралии

Монтрез Харрелл ввязался в конфликт в матче против «Мельбурна».

Бывший форвард НБА остался в «Аделаиде» до конца текущего сезона. В игре с «Мельбурном» (93:113) Харрелл ввязался в стычку с игроком противоборствующей команды, а затем и с болельщиком.

Харрелл не считает себя виновником инцидента.

«Но это ведь я плохой парень, правда? Я буквально пытаюсь уладить вопрос, но кое-кто решил попробовать что-нибудь покрепче 💩💩 я вместе со своей командой. Извините, но я не буду извиняться 🤷🏿‍♂️🤷🏿‍♂️🤷🏿‍♂️» – написал баскетболист со ссылкой на видео конфликтного эпизода.

В стычке поучаствовали зрители передних мест, столкнувшиеся с Харреллом и персоналом «Аделаиды». Четыре болельщика были вынуждены покинуть матч в результате конфликта.