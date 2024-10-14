«Аделаида» решила сохранить в составе Монтреза Харрелла до конца сезона
Монтрез Харрелл останется в «Аделаиде» до конца сезона-24/25.
Австралийский клуб доволен выступлением американского форварда (30 лет, 201 см) и близок к продлению его контракта.
Изначально Харрелл подписал краткосрочное соглашение с клубом NBL, он рассматривался как замена травмированному Джареллу Мартину.
В пяти матчах NBL лучший «шестой» игрок НБА 2020 года набирает в среднем 15,7 очка и 10,3 подбора.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости