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«Аделаида» решила сохранить в составе Монтреза Харрелла до конца сезона

Монтрез Харрелл останется в «Аделаиде» до конца сезона-24/25.

Австралийский клуб доволен выступлением американского форварда (30 лет, 201 см) и близок к продлению его контракта.

Изначально Харрелл подписал краткосрочное соглашение с клубом NBL, он рассматривался как замена травмированному Джареллу Мартину.

В пяти матчах NBL лучший «шестой» игрок НБА 2020 года набирает в среднем 15,7 очка и 10,3 подбора.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
возможные переходы
logoНБА
чемпионат Австралии
logoМонтрез Харрелл
Аделаида
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