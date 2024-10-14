«Аделаида» решила сохранить в составе Монтреза Харрелла до конца сезона

Монтрез Харрелл останется в «Аделаиде» до конца сезона-24/25.

Австралийский клуб доволен выступлением американского форварда (30 лет, 201 см) и близок к продлению его контракта.

Изначально Харрелл подписал краткосрочное соглашение с клубом NBL, он рассматривался как замена травмированному Джареллу Мартину.

В пяти матчах NBL лучший «шестой» игрок НБА 2020 года набирает в среднем 15,7 очка и 10,3 подбора.