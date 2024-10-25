Брэндон Ингрэм: «Планирую свободно играть в нападении в каждом матче»

Брэндон Ингрэм начал сезон с победы над «Чикаго» (123:111).

Форвард набрал 33 очка, реализовав 10 из 18 двухочковых и 3 из 5 трехочковых бросков.

«Чувствую себя свободным. Нападение просто плывет по течению. Отличное начало. Планирую свободно атаковать в каждом матче.

Был не совсем в форме против «Чикаго », но я продолжал идти вперед. Нашел свои броски и ритм в атаке. Оставался агрессивным. Я приду в форму и стану еще более эффективным. Партнеры находили меня, забросил несколько открытых «трешек». Проходил к кольцу, немного становился на штрафную линию.

Могу идти к кольцу (в отсутствие Зайона Уильямсона ), получать легкие броски. Бросать через уступающих в росте защитников или проходить тех, кто погабаритнее. Мы с Джеймсом Боррего работаем над этим каждый день», – заключил Ингрэм .

Тренерский штаб «Нового Орлеана» концентрируется на том, чтобы форвард осуществлял меньше попыток со средней дистанции в пользу проходов и дальних бросков.