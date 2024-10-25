Брэндон Ингрэм: «Планирую свободно играть в нападении в каждом матче»
Форвард набрал 33 очка, реализовав 10 из 18 двухочковых и 3 из 5 трехочковых бросков.
«Чувствую себя свободным. Нападение просто плывет по течению. Отличное начало. Планирую свободно атаковать в каждом матче.
Был не совсем в форме против «Чикаго», но я продолжал идти вперед. Нашел свои броски и ритм в атаке. Оставался агрессивным. Я приду в форму и стану еще более эффективным. Партнеры находили меня, забросил несколько открытых «трешек». Проходил к кольцу, немного становился на штрафную линию.
Могу идти к кольцу (в отсутствие Зайона Уильямсона), получать легкие броски. Бросать через уступающих в росте защитников или проходить тех, кто погабаритнее. Мы с Джеймсом Боррего работаем над этим каждый день», – заключил Ингрэм.
Тренерский штаб «Нового Орлеана» концентрируется на том, чтобы форвард осуществлял меньше попыток со средней дистанции в пользу проходов и дальних бросков.
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