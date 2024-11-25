Бен Шеппард пропустит несколько недель из-за растяжения косой мышцы живота
Лазарет «Пэйсерс» пополнился еще одним игроком.
Атакующий защитник «Индианы» Бен Шеппард, как ожидается, пропустит несколько недель.
23-летний баскетболист имеет дело с растяжением косой мышцы живота, которое он получил 17 ноября. В 13 матчах Бен набирает 5,8 очка и 2,2 подбора в среднем за встречу.
«Пэйсерс» по-прежнему выступают без травмированных игроков периметра Аарона Несмита и Эндрю Нембхарда.
Представители передней линии Айзейя Джексон и Джеймс Уайзмен выбыли до конца сезона из-за разрыва ахиллова сухожилия.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Дастина Допирака
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