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Бен Шеппард пропустит несколько недель из-за растяжения косой мышцы живота

Лазарет «Пэйсерс» пополнился еще одним игроком.

Атакующий защитник «Индианы» Бен Шеппард, как ожидается, пропустит несколько недель.

23-летний баскетболист имеет дело с растяжением косой мышцы живота, которое он получил 17 ноября. В 13 матчах Бен набирает 5,8 очка и 2,2 подбора в среднем за встречу.

«Пэйсерс» по-прежнему выступают без травмированных игроков периметра Аарона Несмита и Эндрю Нембхарда.

Представители передней линии Айзейя Джексон и Джеймс Уайзмен выбыли до конца сезона из-за разрыва ахиллова сухожилия.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Дастина Допирака
logoНБА
logoИндиана
травмы
Бен Шеппард
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