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Филип Петрушев оттягивает решение по согласованному клубами переходу в «Црвену Звезду»

Ситуация с Филипом Петрушевым остается неопределенной.

У форварда действует соглашение с «Олимпиакосом», однако отношения с командой испорчены. Сербом интересовались несколько клубов уровня Евролиги. Прошлый сезон баскетболист большей частью провел в «Црвене Звезде» в аренде. Клуб не против продолжить сотрудничество.

Ситуацию прокомментировал главный тренер сербской команды Яннис Сферопулос: «Все слишком сложно. Клубы уже достигли соглашения, у нас было устное согласие от Петрушева, но теперь он хочет еще немного подождать. Так что мы не знаем, что в итоге произойдет».

25-летний форвард набирал 14,1 очка и 4,9 подбора за 21,5 минуты в прошедшем сезоне.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
возможные переходы
logoОлимпиакос
logoФилип Петрушев
Яннис Сферопулос
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