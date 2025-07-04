Филип Петрушев оттягивает решение по согласованному клубами переходу в «Црвену Звезду»

Ситуация с Филипом Петрушевым остается неопределенной.

У форварда действует соглашение с «Олимпиакосом », однако отношения с командой испорчены. Сербом интересовались несколько клубов уровня Евролиги . Прошлый сезон баскетболист большей частью провел в «Црвене Звезде » в аренде. Клуб не против продолжить сотрудничество.

Ситуацию прокомментировал главный тренер сербской команды Яннис Сферопулос: «Все слишком сложно. Клубы уже достигли соглашения, у нас было устное согласие от Петрушева , но теперь он хочет еще немного подождать. Так что мы не знаем, что в итоге произойдет».

25-летний форвард набирал 14,1 очка и 4,9 подбора за 21,5 минуты в прошедшем сезоне.