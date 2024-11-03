Центровой «Индианы» Айзейя Джексон порвал правое ахиллово сухожилие и закончил сезон
Айзейя Джексон завершил выступление в сезоне-2024/25.
Центровой «Пэйсерс» получил бесконтактную травму в проигранном мачте с «Новым Орлеаном» (118:125).
По сообщению Шэмса Чарании, Джексон получил разрыв правого ахиллова сухожилия, операция назначена на понедельник.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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