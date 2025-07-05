Рикки Рубио: «Однажды я сказал себе, что не хочу продолжать. Не свою карьеру, а жизнь»

Бывший игрок НБА поделился самыми темными моментами из жизни.

«Однажды ночью я был в гостиничном номере и просто сказал себе: «Я не хочу продолжать». Мою жизнь, а не карьеру.

Были моменты, когда все вокруг меня становилось непосильной ношей, когда я думал, что моя жизнь не имеет смысла.

Когда я оглядываюсь на свою карьеру, я никогда не бываю доволен, потому что мне всегда чего-то не хватало. Я не испытывал восторга, получая награды, говорил себе, что я фальшивый, что не заслуживаю этого», – рассказал разыгрывающий.

Рикки Рубио пропустил прошедший игровой сезон, последний раз он выходил на площадку в 2024 году в составе «Барселоны».

Пока неизвестно, вернется ли 34-летний баскетболист к игре, но недавно сообщалось о переговорах между ним и «Ховентудом».