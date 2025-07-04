«Виллербан» избежал вылета из LNB, но продолжает действовать в условиях финансового мониторинга

«Виллербан» решил ключевую задачу на следующий сезон.

Клуб Тони Паркера сможет принять участие в высшем дивизионе чемпионата Франции, которое было под вопросом из-за финансовых проблем. «Виллербан » спасли инвестиции в 3 миллиона евро от совладельца «Шоле».

Проблема клуба общим объемом в 12 миллионов были вызваны срывом спонсорских договоренностей со стриминговой платформой Skweek, которой владеет FEDCOM Media Алексея Федорычева.

Паркер видит долгосрочный выход из сложной ситуации «Виллербана » в сотрудничестве с НБА.

Глава аудиторской службы французской баскетбольной федерации Патрик Хианаси прокомментировал ситуацию.

«Клуб стал жертвой этой истории со Skweek. Не хочу подвергать сомнению мистера Паркера, но подписание этой сделки отдает наивностью. При этом он, конечно, не может нести ответственность за действия платформы.

Сотрудничество с НБА – это авантюра. Тони Паркер – предприниматель, они часто идут на риск. Но Европа состоит из множества стран, и модель НБА нельзя будет перенести сюда просто так», – заявил финансист.