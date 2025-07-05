Лонзо Болл о переходе в «Кливленд»: «Счастлив вообще хоть где-то играть, а уж тем более в команде, у которой есть реальные шансы на титул»

Защитник рассказал, чего ждет от следующего сезона.

«Рад просто играть и бороться за чемпионство. Думаю, это должно быть целью. Так что я счастлив оказаться в «Кэвс», начать работать, познакомиться со всеми, влиться в команду.

Все спрашивают, как я отношусь к обмену. Черт, я счастлив вообще хоть где-то играть, а уж тем более в команде, у которой есть реальные шансы на титул. Всю жизнь я играл в правильный баскетбол – чтобы побеждать. И сейчас я попал в отличную ситуацию. Просто хочу выполнять свою роль и делать все возможное, чтобы помочь», – сказал разыгрывающий.

«Чикаго» отправил Лонзо Болла в «Кливленд », получив взамен Айзека Окоро.

В прошлом сезоне Болл принял участие в 35 матчах «Буллс», набирая в среднем 7,6 очка, 3,4 подбора, 3,3 передачи и 1,3 перехвата.