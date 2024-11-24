Си Джей Макколлум надеется вернуться в понедельник в матче против «Индианы»

Си Джей Макколлум может вернуться в строй в понедельник.

Атакующий защитник «Нового Орлеана» сообщил, что сегодня ему удалось провести контактную тренировку, и он надеется сыграть в понедельник в матче против «Пэйсерс».

Макколлум пропустил 13 матчей из-за растяжения приводящей мышцы правого бедра.