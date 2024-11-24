Си Джей Макколлум надеется вернуться в понедельник в матче против «Индианы»
Си Джей Макколлум может вернуться в строй в понедельник.
Атакующий защитник «Нового Орлеана» сообщил, что сегодня ему удалось провести контактную тренировку, и он надеется сыграть в понедельник в матче против «Пэйсерс».
Макколлум пропустил 13 матчей из-за растяжения приводящей мышцы правого бедра.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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