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Си Джей Макколлум надеется вернуться в понедельник в матче против «Индианы»

Си Джей Макколлум может вернуться в строй в понедельник.

Атакующий защитник «Нового Орлеана» сообщил, что сегодня ему удалось провести контактную тренировку, и он надеется сыграть в понедельник в матче против «Пэйсерс». 

Макколлум пропустил 13 матчей из-за растяжения приводящей мышцы правого бедра.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста The Athletic Уилла Гиллори в соцсети X
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