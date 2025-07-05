Гершон Ябуселе: «Нью-Йорк» действительно соответствует моей ДНК»

Форвард объяснил свой выбор новой команды.

«Думаю, «Никс» – отличный вариант. Я чувствую, что эта команда действительно соответствует моей ДНК. Бороться, играть жестко, быть своего рода «темной лошадкой», которая сражается каждый матч.

Когда мы играли против них, я смотрел и думал: «Боже, как же они здорово взаимодействуют». Это сильная команда. Видно, что там собраны хорошие ребята», – сказал Ябуселе .

16-й номер драфта-2016 вернулся в НБА после 5 лет в Европе, проведя прошлый сезон в составе «Филадельфии». За «Сиксерс» Ябуселе сыграл в 70 матчах, набирая в среднем 11 очков и 5,6 подбора.

После выхода на рынок свободных агентов игрок достиг договоренности с «Никс» о 2-летнем контракте на 12 миллионов долларов.