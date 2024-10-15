Марк Кьюбан: «С точки зрения конкуренции НБА сейчас лучше, чем когда-либо»
Марк Кьюбан заявил, что в НБА никогда не было столько конкурентоспособных команд.
«Я думаю, что с точки зрения конкуренции НБА сейчас лучше, чем когда-либо.
Я помню, как был на заседаниях, где команды с маленьких рынков приходили и просто умоляли о разделении доходов. Теперь все конкурентоспособные. Да, некоторые команды будут танковать ради Купера Флэгга, и получится не так хорошо, как хочет НБА, но все равно в лиге много очень хороших команд.
Раньше, если у тебя был Дирк Новицки и Джейсон Кидд, ты мог выиграть 60 матчей. Сейчас сложно выиграть 60 матчей. Я считаю, что конкурентное равновесие великолепное», – сказал миноритарный владелец «Далласа».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт First Take в соцсети X
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