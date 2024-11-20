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Федерация баскетбола Израиля призывает ФИБА не выдавать открепительное письмо на Джонатана Мотли

Федерация баскетбола Израиля хочет помешать переходу Джонатана Мотли в G-лигу.

Председатель Федерации баскетбола Израиля Амос Фришман направил официальное письмо в ФИБА ​​и ФИБА-Европа, настоятельно призвав их не выдавать открепительное письмо на Джонатана Мотли, поскольку это «нанесет ущерб репутации и стабильности профессионального баскетбола в Израиле». 

В понедельник журналист Bleacher Report Джейк Фишер сообщил, что центровой «Хапоэля Тель-Авив» подписал контракт с G-лигой НБА. Поскольку у него все еще действует контракт с «Хапоэлем», Мотли необходимо получить открепительное письмо от ФИБА, которое позволит ему выступать за другую команду.

«Одобрение ухода игрока из команды при таких обстоятельствах может дестабилизировать профессиональные лиги, подорвать доверие между игроками, клубами и профсоюзами, а также нанести ущерб авторитету и целостности нашего спорта», — пишет Фришман.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
Джонатан Мотли
logoХапоэль Тель-Авив
ФИБА-Европа
logoФИБА
G-лига
Федерация баскетбола Израиля
возможные переходы
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