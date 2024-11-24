Итальянская «Реджо-Эмилия» интересуется Октавиусом Эллисом

«Реджо-Эмилия» ищет «большого» в свою переднюю линию.

По сообщению La Gazzetta di Reggio, клуб интересовался возможностью заполучить 31-летнего центрового Октавиуса Эллиса. Американский баскетболист уже выступал в чемпионате Италии за «Тревизо» в сезоне-2022/23.

Эллис находится в составе «Уралмаша », за который набирал 18 очков и 8 подборов в среднем в прошлом розыгрыше Единой лиги ВТБ. В данный момент баскетболист восстанавливается после операции на связках голеностопа и может вернуться на площадку в середине декабря.

«Реджо-Эмилия» находится на 7-м месте в чемпионате Италии с результатом 5-3.