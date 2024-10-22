Октавиус Эллис восстанавливается с опережением графика, может вернуться в середине декабря
Октавиус Эллис успешно восстанавливается после операции.
Об этом рассказал президент «Уралмаша» Виктор Ганиенко.
«Нас радует Эллис: на неделю раньше ему сняли гипс. Он уже потихоньку делает определенные упражнения. Поэтому, вероятно, уже в середине декабря он выйдет на площадку», – сказал Ганиенко.
Эллис получил травму в предсезонном матче с «Бешикташем». Баскетболисту была сделана операция по поводу разрыва связок голеностопа.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
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